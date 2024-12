Indiana Jones and the Great Circle var det nest mest solgte spillet i USA i lanseringsuken

HQ

Indiana Jones ble lansert til Xbox Series X/S og PC den 9. desember, og ifølge Mat Piscatella fra Circana ble det det nest mest solgte spillet i USA i uke 50, kun overgått av Call of Duty: Black Ops 6.

Det er verdt å merke seg at begge disse spillene også er ute på Game Pass, og at tallene Piscatella nevner her er rene salgstall i form av inntekter (dollar) og ikke solgte eksemplarer. Det ser ut til at Indiana Jones and the Great Circle har fått en god start i USA - det finnes ingen offisielle salgstall fra Microsoft ennå.

Vår egen globale sjefredaktør tok en titt på Indys nyeste eventyr, og var mildt sagt fornøyd. Du kan lese vår anmeldelse av spillet her.

Indiana Jones and the Great Circle Indy's nye eventyr kommer til PlayStation 5 våren 2025.