Indiana Jones and the Great Circle vist i massivt dypdykk

9. desember er premieredatoen for Indiana Jones and the Great Circle, som vi nylig kunne fortelle mer om i en forhåndsvisning, selv om alle som har forhåndsbestilt premiumversjonen av spillet vil kunne komme i gang allerede 6. desember.

Men... hvis det ikke er helt nok for deg, og du vil vite mer om eventyret og se ny gameplay med en gang, så har Official Xbox Podcast noe morsomt å by på. De leverer en nesten 27 minutter lang episode kalt Diving Deeper Into Indiana Jones and the Great Circle, der kreativ direktør Axel Torvenius og designdirektør Jens Andersson går nærmere inn på de finere detaljene i Indys nye eventyr.

De snakker blant annet om puslespilldesign, hvordan de har sørget for at selv nybegynnere skal føle seg velkomne, og hvordan de har forsøkt å tenke nytt når det gjelder navigering og brukergrensesnitt. I tillegg får vi se en hel masse gameplay.

Ta en titt på denne svært interessante episoden nedenfor, og om bare ti dager er det premiere for alle som har kjøpt Premium Edition eller Collector's Edition.