Indieperlen 12 Minutes slippes i august

Da Microsoft hadde en rask indiespill-montasje under E3-konferansen sin var det særlig et lite spill kalt Cuphead som plutselig fikk mange til å sperre opp øynene....

Twelve Minutes gir deg tolv minutter å redde deg og kjæresten på

den 10 juni 2019 klokken 04:57 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Luis Antonio sitt Twelve Minutes ble annonsert for over fire år siden, så det er ganske tydelig at det tar lang tid å utvikle et spill når man nærmest gjør det alene. Den...