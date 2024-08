Infekted har forlatt NRG Shock igjen

HQ

NRG Shock har hatt litt problemer med å sikre og konsolidere en vaktliste for å konkurrere i Overwatch Champions Series, som i løpet av de siste ukene har laget lånt ut mange av stjernene sine, og etterlatt et skjelettmannskap av en vaktliste som ser ut til å endre seg ukentlig. Nå har det skjedd enda en endring.

Fordi Shock har avslørt at Boston "Infekted" Fine har blitt anskaffet av NTMR, noe som betyr at han ikke lenger vil konkurrere for det tidligere Overwatch League -laget. Dette kommer også når Kyle "Rakattack" Rakauskas kommer tilbake fra et låneopphold hos ENCE.

Fra nå av trenger Shock bare en spiller til for å kunne stille med en full liste, og det er en erstatning for Infekted.