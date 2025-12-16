Infinity Ward debunks Call of Duty: Modern Warfare 4 lekkasje

Vanligvis ser vi sjelden at utviklere kommenterer lekkasjer, uansett om de er sanne eller ikke. Nylig har den trenden blitt brutt da Infinity Ward, et av hovedstudioene bak Call of Duty-franchisen, har stengt rykter som stammer fra mangeårige Call of Duty-lekkasje TheGhostOfHope.

Insider Gaming kom i clutch med oversikten her, men kort fortalt går historien i utgangspunktet slik: Hope twitret ut at Call of Duty: Modern Warfare 4s flerspiller var en komplett kopi av Modern Warfare II-remaken bortsett fra ingen perk-lading og mindre ADS-straffer. De som ikke likte Modern Warfare IIs flerspiller, sultet i sine sorger, mens andre fans var glade for å høre at det ville komme tilbake.

Men så gikk Infinity Ward ut og svarte med sin egen tweet, og sa at vi ikke skulle tro på alt vi leser på nettet. Dette førte deretter til et annet svar fra TheGhostOfHope, som reiste noen interessante samtalepunkter.

"Det faktum at et milliard dollar studio har gått ut av sin måte å *generelt * benekte 2 av mine siste lekkasjer når de aldri har gjort det før eller mot andre, er ærlig talt veldig rart og bør heve noen røde flagg om hvorfor de ville gjøre noe slikt når de aldri gjorde det før," skriver han. "Jeg har stort sett beholdt de samme kildene i årevis, og MW4-lekkasjen min er ikke annerledes enn det. Jeg ville aldri ødelegge omdømmet mitt med COD-lekkasjer som jeg har bygget opp gjennom årene på feilaktig, ubekreftet informasjon."

Betyr dette at Hope traff spikeren på hodet? Kanskje, kanskje ikke. Det er alltid vanskelig å si før vi har en offisiell bekreftelse, men akkurat nå må vi bare vente og se hva Modern Warfare 4 bringer.