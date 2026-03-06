Infinity Ward-grunnlegger forteller om "veldig vanskelig press" for å få Call of Duty til å skildre Iran som invaderer Israel

HQ

Det viser seg at spill egentlig alltid har vært politiske. Greit, kanskje Peggle 2 aldri fungerte som en allegori for den kalde krigen eller noe sånt, men bak kulissene har noen massive franchiser fått press på seg for å skildre visse virkelige nasjoner som fiendefraksjoner.

Etter at Det hvite hus la ut et klipp av en Call of Duty-karakter som kaller inn en drapsserie, som deretter fører til opptak av bombeangrep i den virkelige verden. Infinity Ward-grunnlegger og Call of Duty-utvikler Chance Glasco svarte med et innlegg på sin egen konto (fanget opp av Eurogamer), og sa at denne bruken av videospillserien for å fremme vold i den virkelige verden ikke overrasker ham.

"Jeg husker at etter at Activision tok over etter Respawn-formasjonen, var det et veldig ubehagelig press fra Activision om at vi skulle lage det neste CoD om Iran som angrep Israel. Heldigvis var de aller fleste av utviklerne våre avskyelige over ideen, og den ble skutt ned", forklarte Glasco.

"Mange av oss utviklere var forferdet fordi det føltes som politisk propaganda fra Activision", fortsetter Glasco. "I hele min tid hos Infinity Ward (CoD1 til og med CoD:Ghosts) var ingen av våre historievalg motivert av ønsket om å skape noen form for propaganda for å fremme konflikter."

Trump-administrasjonen har hatt en forkjærlighet for å bruke videospill, redigeringer og mer på sosiale medier for å prøve å fremme den sittende regjeringen og dens beslutninger. Selv om dette ofte fører til en mildt sagt splittende respons, ser det ut til at det eneste formålet med disse innleggene er å tiltrekke seg oppmerksomhet, uansett hvilken form den kommer i.