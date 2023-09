Ingen DLC planlagt for Final Fantasy VII: Rebirth

HQ

Final Fantasy VII: Remake fikk en ganske stor utvidelse kalt Intermission som la til både fanfavoritten Yuffi og historien hennes. Men selv om dette viste seg å være en populær løsning ser det ikke ut til at vi bør forvente noe lignende fra det kommende Final Fantasy VII: Rebirth.

Regissøren av spillet, Tetsuya Nomura, snakket nylig med Vandal og avslørte at Square Enix "ikke planlegger noen DLC for denne delen". Med tanke på hvor lenge vi har måttet vente på Final Fantasy VII: Remake (annonsert i 2015 og utgitt i 2020) og nå Final Fantasy VII: Rebirth er det logisk at teamet fokuserer på å få alt ferdig i stedet.

Og siden Rebirth sies å by på over 100 timers spilling tviler vi på at det vil være mangel på ting å gjøre uansett om DLC legges til eller ikke. Spillet slippes eksklusivt til PlayStation 5 29. februar.