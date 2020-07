Ingen planer om å fikse bildeoppdateringen i Deadly Premonition 2

Du ser på Annonser

I går publiserte vi Ingar sin anmeldelse av Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, et unikt spill som minner mye om Twin Peaks. En opplevelse han synes kan være verdt å sjekke ut, men som sliter en god del teknisk, for eksempel med at bildehastigheten faller markant når man befinner seg utendørs og utforsker byen Le Carré.

Normalt kan man forvente at utviklerne i hvert fall prøver å patche ut slike problemer så snart som mulig, men i et intervju hos Jim Sterling sier en PR-representant for utviklerne at de har "ingen planer om å fikse" problemene med bildeoppdateringen. Spillet har et visst B-filmpreg over seg og den røffe ytelsen er derfor litt lettere å ignorere enn i andre spill - men være forberedt på en upolert diamant om du har tenkt til å spille dette.

Takk, Nintendo Life