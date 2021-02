Ingen planer om DLC til The Medium

Du ser på Annonser

Sent forrige måned ble endelig The Medium sluppet, utviklet av de polske skrekkmesterne hos Bloober Team. De som håper på ekstra innhold til det vellagde spillet vil dog bli skuffet. Under en AMA (Ask Me Anything) på Reddit ble det nemlig avslørt at det ikke finnes noen planer om DLC til spillet.

Men selv om teamet ikke har noen planer om DLC, virket ingen av dem negative eller avvisende når det kommer til The Mediums framtid. Forhåpentligvis kan universet altså bygges videre på. Kunne du tenke deg en oppfølger The Medium?