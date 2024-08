Ingen spøk: Fall Guys nå spillbart i Fornite

HQ

Fortnite Fornite har ikke sluttet å vokse på en stund nå. En av dagens største spillgiganter har lagt til nye moduser (og til og med hele spill) til klienten sin mens de lanserer nye sesonger eller utforsker noe av sitt originale innhold. Men dette er noe annerledes.

Den offisielle Fornite-kontoen har kunngjort at du nå vil kunne spille Fall Guys inne i Fornite. Nei, vi snakker ikke om et skinn for karakteren din som du kan bruke til å skyte deg selv av bussen til øya. Vi snakker om hele nivåer med integrert plattformspill. Det vil være seks Fall Guys-øyer laget av Mediatonic i Discover. Du finner dem i den nye "Fall Guys"-seksjonen.

Hvis du også er en skaper i Fornite, kan du designe dine egne plattformscenarioer for bønnene ved hjelp av Fall Guys-ressurser i UEFN- og Creative-modus.

Du finner all tilleggsinformasjon her.