Rodri hevder midtbanespillernes uerkjente arbeid: Xavi og Iniesta ville vært stolte

Rodris Ballon d'Or-seier var spesiell av flere grunner. En av dem er rollen han spiller: defensiv midtbanespiller. Det er sjelden at spillere i den posisjonen blir anerkjent med den mest prestisjefylte individuelle prisen i fotballen, men Rodri oppnådde det. Og det faktum gikk ikke upåaktet hen i talen hans.

"Mange venner har fortalt meg at fotballen har vunnet. Jeg gir synlighet til midtbanespillerne som har eksistert opp gjennom årene. I dag har det mørke arbeidet kommet frem i lyset."

Et annet landemerke ved kåringen er at dette er andre gang en spanskfødt spiller vinner Ballon d'Or. Den første var Luis Suárez, for 64 år siden. "Det er en seier for spansk fotball. Som så mange andre spillere som ikke har vunnet den. Xavi, Iniesta, Casillas, Busquets..."

Rodri, som entret scenen på krykker, tenkte også spesielt på to lagkamerater i den spanske landslagstroppen. Dani Carvajal, som hadde den samme skaden som ham selv, "og som også fortjente å vinne prisen" (og som også spiller i en undervurdert posisjon, som høyreback), og Lamine Yamal, "som jeg tror kommer til å vinne i fremtiden".

Spania fortsetter å hente noen av verdens beste midtbanespillere

Disse to faktaene er ikke frakoblet. Luis Suárez var også midtbanespiller. Det samme var Xavi Hernández og Andrés Iniesta, de to andre spanjolene som har vært nær ved å vinne Ballon d'Or de siste årene.

I 2010, det året Iniesta scoret vinnermålet for Spania i VM, vant Leo Messi prisen for andre år på rad. Iniesta og Xavi ble nummer to og tre, og mange mener at det faktum at de spilte i samme posisjon delte stemmene.

Xavi ble nummer tre i 2011 og Iniesta ble nummer tre i 2012, men mange poeng bak Messi og Cristiano. Og Sergio Busquets, midtbanespiller fortsatt aktiv (i Inter Miami) som mange anser som en av de største midtbanespillerne gjennom tidene, kom aldri inn i topp 20 for Ballon d'Or.