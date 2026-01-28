Innsider hevder Clair Obscur: Expedition 33 og andre nylige hits vil få Switch 2-versjoner i år

HQ

Som vi fant ut stort sett fra den første lanseringsdagen, er Nintendo Switch 2 i stand til å håndtere mye kraftigere spill enn forgjengeren. Dette betyr at døren nå er vidåpen for mange krevende porter til konsollen, og allerede har innsideren NateTheHate hevdet at vi vil se 2025s GOTY lande på Nintendo Switch 2 i 2026.

Som han bekreftet i en 2026 spådommer podcast fanget av TheGamer, tror NateTheHate at Clair Obscur: Expedition 33 vil være en av de viktigste tredjepartsportene i et år som burde være fylt med dem, etter hans tenkning. Metafor: ReFantazio er også på listen over potensielle store utgivelser. Selvfølgelig er det Red Dead Redemption 2-porten, som vi opprinnelig rapporterte om tilbake i 2025, men som vi ennå ikke har hørt offisielt ord om.

Selv om alle disse tre spillene høres ut som om de vil passe på Nintendo Switch 2, er det verdt å ta alle disse spådommene med en klype salt, siden vi ennå ikke har fått noen offisiell bekreftelse. Som vi så fra Cyberpunk 2077s suksess på Nintendo Switch 2, er det imidlertid et stort rom for tredjepartsspill på plattformen, og spillere vil helt sikkert snappe opp store utgivelser når de kommer.