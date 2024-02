Innspillingen av Cobra Kai sin siste sesong har begynt

HQ

Det var i januar 2023, kort tid etter at den femte sesongen av Cobra Kai hadde premiere, at Netflix bekreftet at Karate Kid-spinoffserien ville komme tilbake for en sjette og siste sesong. Siden den gang har svært lite av substansen i serien blitt avslørt, men det er sannsynligvis fordi det har vært svært lite å snakke om. Inntil nå.

Netflix har nemlig bekreftet at produksjonen av den siste sesongen er i gang, og at skuespillerne har samlet seg for å spille inn de siste episodene før en foreløpig uannonsert lanseringsdato.

Ettersom Cobra Kai er en serie som bruker mange praktiske effekter kan vi utvilsomt forvente en lanseringsdato som ligger relativt nær produksjonsavslutningen om en måned eller to, noe som utvilsomt betyr at vi kan se serien tilbake på skjermen for siste gang i slutten av 2024 eller begynnelsen av 2025.