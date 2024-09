Innspillingen av den siste episoden av Gavin and Stacey har begynt

HQ

Tidligere i år ble det avslørt at Gavin and Stacey ville komme tilbake i en ekte finaleepisode som etter planen skal sendes 1. juledag. Episoden vil bringe tilbake hele rollebesetningen, inkludert James Corden som Smithy, og når vi snakker om skuespilleren og karakteren, har han nå bekreftet at episoden har begynt å filme med et bilde bak kulissene.

På bildet som er delt på Instagram, får vi se en teaser av Smithys berømte varebil og dens slagord: "Hvis mannen din ikke vil gjøre det - så gjør jeg det ... tilin, taktekking, pussing og Feng Shui".

Ingenting annet har blitt delt om innspillingen av episoden, men vi vil uten tvil begynne å høre mer nå som vi er rundt fire måneder unna ankomst.