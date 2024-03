Innspillingen av The Terminal List: Dark Wolf har startet

Prime Video annonserte nylig at de vil fortsette å utforske verdenen til The Terminal List med en spinoff-prequelserie kjent som The Terminal List: Dark Wolf. Serien handler om Taylor Kitschs Ben Edwards, som forlater Navy Seals til fordel for CIA.

Chris Pratt er tilbake i hovedrollen som James Reece, og i tillegg kommer en rekke nye ansikter til, som Luke Hemsworth og Tom Hopper.

Mens vi venter på å høre nøyaktig når Dark Wolf kommer, har Prime Video nå avslørt at serien har begynt produksjonen og er i gang med innspillingen. Dette kan bety at den får premiere innen utgangen av året, men det er høyst sannsynlig at serien kommer en gang tidlig i 2025.

Ta en titt på de nye set-bildene til Dark Wolf nedenfor.