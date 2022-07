HQ

Tidligere denne uken la jeg merke til at Inscryption hadde blitt aldersmerket for PlayStation 4 i Australia, noe som kom overraskende på siden Daniel Mullins' spill ikke var annonsert for konsoller enda...frem til nå.

For Sony bekrefter at Inscryption skal lanseres på PlayStation 4 og PlayStation 5 om en måned eller to, men utenom lovnader om bruk av DualSense-kontrollerens ulike funksjoner får vi ikke vite hvilke endringer som har blitt gjort for å gjøre spillet like gripende på konsollene.