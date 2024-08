Inside Out 2 er nå den 10. største filmen gjennom tidene

HQ

Vi visste at det ville komme, og vi varslet det tidligere denne uken, men det er nå offisielt, Inside Out 2 er den 10. største filmen gjennom tidene. Den animerte oppfølgeren har nådd 1,523 milliarder dollar på det globale billettkontoret, noe som er nok til å sette den rundt 3 millioner dollar klar av The Avengers, som klarte å toppe 1,520 milliarder dollar i løpet av sin kinoløp tilbake i 2012.

Med dette i tankene kan denne posisjonen være den høyeste som Inside Out 2 oppnår som å gå forbi The Lion King og bli den 9. største filmen noensinne, må den hente inn ytterligere 140 millioner dollar for å overgå de 1.663 milliarder dollar som den rivaliserende Disney-titanen klarte. Hvis den kan oppnå det, kan den også slå av Jurassic World på 8. plass, som avsluttet løpeturen med 1.671 milliarder dollar i løpet av løpetiden.

Uansett hvor mye lenger Inside Out 2 går, er dette allerede en bemerkelsesverdig innsats og en som vil bli feiret i årene som kommer. Gratulerer, Pixar.

Takk, Box Office Mojo.