Inside Out 2 er nå den niende største filmen gjennom tidene

HQ

Inside Out 2 er virkelig gaven som bare fortsetter å gi. I våre mange, mange rapporter som dokumenterte den animerte oppfølgerens fantastiske suksess på billettkontoret, bemerket vi at filmen på det meste lå an til å kunne ta The Lion King og Jurassic World, og selv om det begynte å se usannsynlig ut, alt etter at Deadpool & Wolverine åpnet og stjal mye av billettinntektene for seg selv, har Pixars monumentale innsats fortsatt å plugge unna og lykkes på billettkontoret og bringe inn billettsalg.

Faktisk har den gjort det på en slik måte at Inside Out 2 i løpet av de siste dagene endelig har gått forbi The Lion King og blitt den niende største filmen gjennom tidene, med 1,667 milliarder dollar, ifølge Box Office Mojo. Dette betyr også at den har en siste oppgave foran seg før den kan hvile og se solen gå ned på en bemerkelsesverdig billettkontorreise.

Den må spille inn ytterligere 4 millioner dollar for å gå forbi Jurassic World og bli den åttende største filmen gjennom tidene. Du lurer kanskje på hva som hindrer den i å gå lenger. Vel, elefanten i dette rommet er de 250 millioner dollarene som skiller Jurassic World og de 1,926 milliarder dollarene som tjener Spider-Man: No Way Home, noe som betyr at hvis Inside Out 2 genererer de ekstra millionene den trenger, vil billettkontoret stort sett være over.

Uansett, som det ser ut nå, er Inside Out 2 Pixars mest suksessrike film gjennom tidene, den mest innbringende animasjonsfilmen gjennom tidene, og Disneys syvende største film gjennom tidene. Flotte greier fra Pixar-gjengen.