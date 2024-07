Inside Out 2 fortsetter sin dominans ved å gå forbi Toy Story 3 & 4 og Finding Dory

HQ

Da Inside Out 2 krysset terskelen på 1 milliard dollar for noen dager siden, ble det bekreftet at den animerte oppfølgeren hadde sluttet seg til et svært sjeldent selskap ved at den hadde blitt en av de 54 filmene som har tjent 1 milliard dollar noensinne og den 11. mest innbringende animasjonsfilmen noensinne.

Det har gått noen dager nå, og massevis av mennesker har fortsatt å strømme til kinoene for å se filmen, så mye at Inside Out 2 har lagt til ytterligere 100 millioner dollar til totalen (tilsvarende en hel Madame Web, 2024s 17. mest innbringende film) og hoppet opp på alle tiders rangering for å bli den 36. mest innbringende filmen gjennom tidene og den sjette mest innbringende animasjonsfilmen noensinne, og overgår Finding Dory, Toy Story 3, og Toy Story 4.

Med tanke på at vi er på vei inn i en helg (og Independence Day-helgen for amerikanerne), ville det ikke være en overraskelse å se Inside Out 2 håve inn mye ekstra billettsalg, og ytterligere se den klatre oppover på listene. Det neste målet er Jurassic Park, som bare er rundt $ 3 millioner klar av Inside Out 2 for øyeblikket, med den nærmeste animerte konkurrenten som den 26. rangerte, $ 1.159 millioner som tjener Minions.

Har du sett Inside Out 2 ennå?

Takk, Box Office Mojo.