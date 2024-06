Inside Out 2 hadde den største åpningshelgen på kino i 2024

HQ

Det ser ut til at mange gledet seg til Pixars tilbakekomst inn i hodene våre. Inside Out 2 har fått publikum til å strømme til kinoene i hopetall for å se de neste stegene i Rileys reise inn i de skumle tenårene.

Ifølge Box Office Mojo har Inside Out 2 spilt inn hele 155 millioner dollar på kino i USA, og 140 millioner dollar over hele verden, noe som er utrolig imponerende med tanke på at den ikke engang er ute overalt ennå.

Dette gjør den til den største animerte åpningen gjennom tidene, og den største billettkontoråpningen i 2024 så langt. Andre steder i billettkontorets tall ser vi Bad Boys: Ride or Die trekke inn respektable 33 millioner dollar fra forrige helg, og Kingdom of the Planet of the Apes raker inn ytterligere 5 millioner dollar, noe som setter den på topp tre i USA.

Gikk du og så Inside Out 2 denne helgen? Sjekk ut vår anmeldelse her.