Insomniac vil ikke røpe hva de gjør etter Spider-Man: Miles Morales

Du ser på Annonser

Insomniac jobber på spreng i disse dager, for ikke bare har de Spider-Man: Miles Morales på gang, men også PS5-remasteren av 2018s Spider-Man samt Ratchet & Clank: Rift Apart. Men hva skjer så etter dette? Det vil ikke Insomniac kommentere på for øyeblikket.

Da Game Informer nylig snakket med Insomniac om dette, var de hemmelighetsfulle og ville ikke prate om hva Spider-Man-gjengen skal gjøre etter lanseringen av Miles Morales. I artikkelen står det at Insomniac "isn't saying what comes next for this one".

Sannsynligvis blir det flere Spider-Man-prosjekter, men vi må nok vente litt til før vi får noen detaljer om seriens fremtid. Hva håper du selv på?