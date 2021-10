Instagram lar deg snart publisere innlegg via PC

HQ

Instagram lanserer nå en helt ny funksjon som brukere har etterspurt i flere år. Fra og med i morgen vil du nemlig kunne laste opp bilder og videoer (opp til ett minutt lange) via en vanlig nettleser, og er dermed ikke lenger begrenset til smarttelefon for dette. Dette er naturligvis praktisk for alle som ønsker å laste opp innhold tatt med et annet kamera enn det på smarttelefonene, eller bilder fra PCen.

Det er for øvrig ikke den eneste nyheten til tjenesten. I går lansertes en ny funksjon kalt Collabs som gjør det mulig for to kontoer å publisere samme innlegg sammen. Denne funksjonen vil sannsynligvis bli brukt mye av artister og selskaper som samarbeider og ønsker å informere sine målgrupper. Når denne funksjonen er aktivert, kombineres alle Likes, kommentarer og visninger.

Takk, Engadget