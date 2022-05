Intel: Regn med komponentmangler frem til 2024

HQ

Vi grå ut i fra at de fleste vet at verden lider av en enorm mangel på halvledere, noe som blant annet har gjort PlayStation 5 og Xbox Series X ekstra vanskelig å få tak i. Selv om de fleste tidligere rapporter sier at situasjonen ser ut til å ble bedre neste år, er ikke Intel-sjef Pat Gelsinger like optimistisk.

I en samtale med CNBC sier Gelsinger at vi bør forberede oss på en lengre periode med mangler enn forventet:

"That's part of the reason that we believe the overall semiconductor shortage will now drift into 2024, from our earlier estimates in 2023, just because the shortages have now hit equipment and some of those factory ramps will be more challenged."

Altså, om du vil ha en ny konsoll og ser den i en butikk, så bør du altså slå til med en gang. Det ser nemlig ut til at det vil være vanskelig å få tak i i lang tid fremover.