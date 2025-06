Inter Milan-veteranen Cristian Chivu utnevnt til ny manager, starter i klubb-VM

HQ

Bare noen få dager etter fiaskoen i Champions League, med 5-0-tap mot Paris Saint-Germain, valgte Inter Milans manager Simone Inzaghi å dra til Al-Hilal i Saudi-Arabia. Denne uken ble hans erstatter annonsert: Cristian Chivu, tidligere Parma-manager, tiltrer på en toårskontrakt som starter med klubb-VM neste uke.

Den rumenske manageren (44) spilte som forsvarsspiller for Inter mellom 2007 og 2014, og vant tre Serie A-titler samt Champions League i 2010, den siste europacupen Inter vant, etter å ha falt i finalene i 2025 og 2023. Chivu jobbet også som manager for Inters ungdomslag mellom 2018 og 2024, før han i februar 2025 gikk til Parma for å hjelpe dem med å unngå nedrykk, noe han også klarte.

"I løpet av sin eksistens har Cristian Eugen Chivu gått gjennom opplevelser og utfordringer av enorm betydning, hendelser som har formet ham som menneske og profesjonell, og bundet ham uløselig til de svarte og blå fargene, som han fra i dag kommer tilbake for å representere i sitt tredje Inter-liv, som trener for førstelaget", sa Inter i en uttalelse.