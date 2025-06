Simone Inzaghi aksepterer tilbudet fra Al-Hilal og forlater Inter Milan etter Champions League-fiaskoen

HQ

Simone Inzaghi har avsluttet sin æra i Inter Milan. Fire år, siden han begynte i 2021, med mange titler, inkludert en Serie A i 2024, to Coppa Italia i 2022 og 2023, tre Super Cups ... men med den vonde smaken i munnen av å tape to Champions League -finaler: i 2023 mot Manchester City, og spesielt i forrige uke mot Paris Saint-Germain, og skrev seg inn i historiebøkene som det eneste laget som har tapt med fem måls margin i en europacupfinale.

Ifølge Sky Sport Italia kommer Inzaghi til den saudiske Pro League-klubben, en av de sterkeste, med kjente spillere fra europeisk fotball som Joao Cancelo, Aleksandar Mitrovic eller keeper Bono, men også en klubb med mye uflaks: De kjøpte Neymar, og han spilte bare syv kamper, og har akkurat nå blitt avvist av Bruno Fernandes, Manchester United-kaptein.

Inzaghi hadde kontrakt med Inter frem til 2026. Det ser ut til at det er Inzaghi selv som har bestemt seg for å gå, vel vitende om at det er lite mer han kan gjøre for å relansere et lag som tapte Serie A i siste serierunde og ble ydmyket av PSG. Nå vil Inter forsøke å overbevise Como manager Cesc Fábregas, en av de mest etterspurte trenerne, mens Inzaghi vil kunne lede Al-Hilal i klubb-VM, der han møter Real Madrid i gruppespillet.