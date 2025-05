Inter og Barcelona setter alt på spill denne uken

HQ

Returoppgjøret i semifinalene i Champions League spilles denne uken. Tirsdag er det Inter mot Barcelona (3-3) og onsdag er det Paris Saint-Germain mot Arsenal (1-0), begge kl. 20:00 BST, 21:00 CEST. Begge kampene forventes å bli veldig spennende, slik det kreves på dette stadiet av denne konkurransen, men den på tirsdag er ekstra nyansert, da ikke bare begge lagene har like sjanser etter trekningen i forrige uke, men de er også veldig etterspurt i sine hjemlige ligaer.

I Frankrike sikret PSG seg Ligue 1-tittelen allerede for flere uker siden. I England har Liverpool også sikret seg Premier League-tittelen, så Arsenal har bare andreplassen på spill, mot et forbedret Manchester City. I Italia og Spania er ligaene imidlertid fortsatt helt åpne.

Inter (74 poeng) hadde ledet Serie A i flere uker, men to tap på rad gjorde at de ble forbigått av forfølgerne Napoli (77 poeng). Det gjenstår fortsatt fire kamper, men nå trenger Inter et nederlag mot Napoli for å ta over ledelsen. Å avslutte med samme poengsum vil være en fordel for Inter, ettersom de har et bedre målsnitt (40 over 30).

I LaLiga dominerer Barcelona fortsatt, men de har bare fire poeng opp til Real Madrid... og de har en Clásico neste søndag. Barcelona har allerede vunnet de tre kampene mot Madrid denne sesongen, men hvis de taper den neste, vil los Blancos bare være ett poeng bak Barça, og det gjenstår fortsatt tre kamper etter det.