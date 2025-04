International 2025 vil inneholde en sveitsisk etappe

HQ

The International Den internasjonale turneringen vil se litt annerledes ut i år. Det fremste Dota 2 konkurransedyktige arrangementet vil ikke helt følge i fotsporene til sine forgjengere, da det vil være det første som inneholder et Swiss Stage -element i løpet av de tre første dagene.

I denne delen av turneringen, kjent som The Road to The International, vil 16 lag møtes i best av tre kamper mot andre med samme statistikk, der alle lag som oppnår fire seire går videre til hovedturneringen. Etter fem runder vil det være tre lag som er kvalifisert for et faktum og tre lag som reiser hjem, mens de resterende 10 sendes inn i en spesiell eliminasjonsrunde for å finne ytterligere fem vinnere og fem tapere.

Hvorfor Valve tar med dette, får vi vite: "I år satte vi oss fore å lage en struktur som gjorde at hver eneste kamp hadde en innsats, og at denne innsatsen var tydelig for lagene og seerne. Vi ønsket å gjøre dette uten å miste den enorme mengden av grunnleggende, turneringsmetadefinerende kamper som fansen av gruppespillet nyter hvert år. Samtidig måtte det nye formatet unngå problemer vi har sett tidligere år, der enkelte gruppespillkamper ikke hadde noen betydning i det hele tatt, eller bare betydde noe for lag som ikke var med i kampen."

The Road to The International starter 4. september, med hovedarrangementet planlagt uken etter, fra 11. september. Alt dette vil skje på Barclays Arena i Tyskland.