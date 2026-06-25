International 2026: 12 lag er fortsatt med i den europeiske kvalifiseringen, der fire plasser i hovedturneringen står på spill
To plasser blir fylt i dag, mens de to andre blir avgjort innen utgangen av uken.
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Selv om årets viktigste « Dota 2 »-turnering ikke finner sted før midt i august, mellom den 13. og den 23., delvis på grunn av at Esports World Cup-arrangementet går av stabelen om et par uker først, er det snart på tide å la de beste lagene fra hele verden kjempe mot hverandre for å bli foreviget i legenden igjen.
Foreløpig pågår de regionale kvalifiseringene fortsatt, og i den forbindelse avslutter den europeiske regionen sin kvalifisering denne uken, med 12 lag som foreløpig er med i kampen om plassene, mens det kun er fire plasser til The International å fylle.
To av disse plassene blir fylt i ettermiddag, da kampene i 3. runde i den øvre delen av turneringstreet vil finne sted som vist nedenfor. Det bør nevnes at vinneren sikrer seg en billett til The Invitational, mens taperen havner i den nedre delen av turneringstreet for et nytt forsøk.
- Team Spirit mot Nigma Galaxy kl. 12:00 BST/13:00 CEST
- Virtus.pro mot Team Vision kl. 15:00 BST/16:00 CEST
Når det gjelder kampene i den nedre delen av turneringstreet, er utslagningsrundene fortsatt i gang. I morgen blir fire lag slått ut, to til på lørdag og ytterligere to på søndag, når de to siste plassene til The International skal fylles. Vi kommer tilbake i morgen for å gi deg en oversikt over kampene i resten av kvalifiseringen, men nedenfor finner du de aktuelle kampene i 2. runde i nedre del av turneringen, som alle spilles 26. juni.
- Enjoy mot Huligani kl. 09:00 BST/10:00 CEST
- Natus Vincere mot Mouz kl. 12:00 BST/13:00 CEST
- Yellow Submarine mot Modus kl. 15:00 BST/16:00 CEST
- Power Rangers mot Team Bald kl. 18:00 BST/19:00 CEST