Into the Breach legges ned etter stor underslagsskandale fra administrerende direktør

En britisk-basert esportsorganisasjon blir tvunget til å stenge dørene for godt, alt etter at administrerende direktør er i sentrum for en stor underslagsskandale. Into the Breach stenger ned ettersom det har blitt klart for selskapet at "en person som er betrodd alle økonomiske og monetære beslutninger, underslår midler til personlig bruk."

Selv om den eksakte personen ikke er navngitt i Into the Breach's uttalelse, har administrerende direktør Sam "STM" Macedonio stått frem som den skyldige, ved å avsløre alt i en lang X-uttalelse, der han hevder :

"Dessverre opptrådte jeg, administrerende direktør, som to personer - en som prøvde å matche deres innsats og en annen en destruktiv, alkoholisert narsissist som var fast bestemt på selvforbrenning. Jeg tror alle som har møtt meg, har sett en av disse to sidene, der den første var i stand til å overbevise alle rundt meg om at jeg var en fornuftig person som handlet ansvarlig og ikke sviktet tilliten deres, mens den andre forsvant i en djevelsk jakt på dopamin og selvskading. Den ultimate karikaturen som legemliggjør det verste ved mennesker og denne bransjen."

Macedonio gikk faktisk et skritt videre og sa at av de 5,5 millionene pund som Into the Breach tjente mellom 2023 og 2024, tok han rundt 600 000 pund til seg selv og brukte dem på "fyll og selvskading".

Med dette i bakhodet har Into the Breach sagt at de "jobber med juridiske og økonomiske rådgivere for å håndtere denne situasjonen på en åpen og ansvarlig måte", men at deres "prioritet er å støtte våre spillere, ansatte og partnere under denne vanskelige overgangen".