Into The Spider-Verse vist frem i Spider-Man: Miles Morales

Takket være liten skrift i markedsføringsmateriale visste vi allerede at Spider-Man: Into The Spider-Verse vil være i Spider-Man: Miles Morales på en måte, og nå kan du se hvordan.

Sony og Marvel har nemlig gitt oss en ny gameplaypresentasjon for Spider-Man: Miles Morales som avslører at du kan ikle deg drakten Miles bruker i den fantastiske animasjonsfilmen. og den vil til og med a lignende animasjoner. Tidlig tilgang til denne, T.R.A.C.K.-drakten, Gravity Well-teknologien og tre ferdighetspoeng kan bli dine om du forhåndsbestiller spillet.

Hva synes du om drakten?