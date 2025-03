Invincible har allerede kastet sin Thragg

HQ

Å si at Invincible: Sesong 3 hadde en minneverdig avslutning er kanskje en underdrivelse. Etter den utmerkede Invincible versus Omni-Man-kampen i sesong 1, satte sesong 3 helten opp mot Viltrumite Conquest, kanskje hans største utfordring hittil, og kanskje også den mest forskrudde skurken til dags dato. Men selv om Conquest viste seg å være et stort problem, er han ikke den største trusselen mot Invincible og jorden.

Denne kommer i stedet i form av Thragg, en karakter som regnes som den mektigste viltrumitten, herskeren over Viltrumite Empire, og hovedantagonisten i Invincible -serien. Vi nevner denne karakteren fordi skaperen Robert Kirkman i et intervju med Variety nylig avslørte at Thragg allerede har fått en rolle i den animerte serien.

"Jeg mener, det ville absolutt vært rart hvis han ikke dukket opp i serien. Ja. Jeg mener, jeg vet ikke. Det er så vanskelig. Dette er hva jeg vil si: Han har fått rollen, og han er fantastisk."

Det er uklart nøyaktig når Thragg vil debutere i serien, men i tegneseriene fulgte hans entré tradisjonelt etter Conquests mislykkede forsøk på å drepe Mark Grayson, noe vi bokstavelig talt nettopp var vitne til, og ble veldig imponert over.