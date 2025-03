Invincible - Sesong 3

HQ

Jeg var av den oppfatning at selv om den andre sesongen av Invincible var god, nådde den aldri opp til den første sesongens høyder, noe jeg også mente da jeg så de første episodene av sesong 3, som virket som en tilbakevending til storformen for den animerte serien. Fem uker senere er den tredje sesongen ferdig, og etter en mega finale er det klart for meg at Invincible er tilbake på toppen.

Før jeg går inn på hvorfor sesong 3 endte opp med å bli en så sterk serie, la meg bare dele noen korte tanker om animasjonsdebatten. Mange liker å peke fingre mot denne serien og hvordan animasjonsstilen er ganske dempet og enkel, og selv om det definitivt finnes argumenter for at Invincible mangler litt karisma og livlighet, gjør det mer minimale utseendet det mulig å opprettholde en utgivelseskadanse som manglet etter sesong 1 og som andre serier (som X-Men '97) rett og slett ikke kan konkurrere med. Dette er grunnen til at jeg er helt fornøyd med Invincibles art direction selv etter tre sesonger. Hadde det vært ønskelig med litt mer stil? Ja, selvfølgelig. Men å få en ny serie episoder, en fortsettelse av den gode historien på årlig basis, det er den viktigste og mest tiltalende delen for meg. Dessuten er et mer rudimentært utseende mye billigere å animere, noe som gjør det stadig mer usannsynlig at serien vil underprestere og Prime Video vil kansellere den før den møter sin endelige avslutning mange år frem i tid.

Uansett, tilbake til de viktige tingene. Invincibles tredje sesong har vært nesten helt utrolig hele veien. Bortsett fra en litt svakere avstikker midtveis i sesongen, har majoriteten av episodene vært tunge, emosjonelle, actionfylte, nervepirrende og nådeløse. Kjære karakterer og ansikter dør eller lemlestes rutinemessig, noe som viser at ingen er trygge, og de navnløse sivile blir revet rundt i ren brutalitet i hendene på de gudelignende vesenene med superkrefter som eksisterer i denne versjonen av jorden. Ikke på noe tidspunkt føles Invincible forutsigbar eller kjedelig, og de svakeste delene er som regel likevel god TV når de er på sitt laveste, noe som viser at det er høyt under taket.

Historiene og fortellingen har også i denne sesongen sett ut til å tråkke opp noen virkelig ømtålige stier, der Mark Grayson blir konfrontert med konsekvensene av superkampene sine og hva slags effekter de har på vanlige mennesker. Det er ubehagelig å ta inn over seg, og karakterer som Aaron Pauls Powerplex bidrar til å vise at denne serien eksisterer i en verden der grensene mellom godt og ondt i beste fall er uklare. Når vi snakker om fortellinger, byr sesong 3 på bedre historier rundt Omni-Man og Allen the Alien, der de to er fanget i en fantastisk kosmisk bue som fanger oppmerksomheten din hele veien, mens Mark på jorden viser en sterk balanse mellom utfordrende action og emosjonell vekst gjennom sitt nye forhold til Atom Eve, en karakter som er uendelig mye mer interessant å følge sammenlignet med Amber.

Tempoet i denne episodenes rekke av episoder svikter egentlig bare i den femte episoden, som handler mer om forbrytersyndikater enn den overordnede historien, som ellers tøffer av gårde i et raskt og givende tempo og leverer minneverdig scene etter minneverdig scene. Faktisk har denne sesongen kanskje de to beste siste episodene i en sesong som Invincible har levert hittil, med den fantastiske Invincibles -invasjonen som etterfølges av Jeffrey Dean Morgans Conquest, en skurk som serien tidligere bare har matchet med J.K. Simmons Omni-Man i sesong 1. Det er virkelig briljans i denne episoden, briljans som vil gjøre deg anspent, urolig og til og med sjokkert, spesielt når alt håp ser ut til å være ute...

Hvis oppgaven med sesong 3 var å se Invincible vende tilbake til de samme høydene som sesong 1, så er den eneste logiske konklusjonen å si at dette er oppnådd og vel så det. Denne episoden er noe av det beste animerte fjernsynet du sannsynligvis kommer til å se i hele år, og ærlig talt står jeg nå nok en gang overfor den ubehagelige tanken på at jeg må vente rundt 12 måneder før jeg får se hvordan neste kapittel i serien utfolder seg.