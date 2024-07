Invincible har blitt plukket opp for en fjerde sesong

HQ

Mens vi venter spent på den tredje sesongen av Invincible, Prime Video har allerede gitt grønt lys for en fjerde sesong, noe som betyr at vi vet at de kommende eventyrene til Mark Grayson ikke vil være de siste som treffer streameren.

Dette ble bekreftet under San Diego Comic-Con, hvor vi også fikk vår første titt på den blå drakten som Mark vil ha på seg i sesong 3 når den til slutt debuterer, forhåpentligvis før snarere enn senere.

Det er uklart når Prime Video forventer at Invincibles fjerde sesong kommer, men med tanke på at sesong 2 ble avsluttet tidligere i år, kan det være så langt unna som 2026. I hovedsak, ikke hold pusten på sesong 4 for øyeblikket.