Invincible-klipp bekrefter at sesong 3 starter i februar

Vi måtte vente en god stund på den andre sesongen av Invincible. Spesielt med pausen midt i sesongen, så Robert Kirkman og gjengen var raske med å kunngjøre at den tredje sesongen ville komme mye raskere. De løy ikke.

Den nye teasertraileren nedenfor, som er veldig lik den første teaseren for sesong 2, avslører at Invincible sesong 3 vil debutere på Prime Video den 6. februar 2025. Ikke at de gode nyhetene stopper der. Vi blir også fortalt at den tredje sesongen ikke vil ha en pause midt i sesongen, så vi vil få en ny episode hver uke.