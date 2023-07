Invincible sesong 2 starter på Amazon i november

HQ

For to uker siden kunngjorde Amazon at vi ville få vite mer om den andre sesongen av Invincible på San Diego Comic-Con. Det gjorde meg ganske sikker på at vi endelig ville få en lanseringsdato. Det viser seg at det bare var begynnelsen.

Den første teasertraileren nedenfor avslører at Invincible sesong 2 blir tilgjengelig på Prime Video 3. november... på en måte. For det er bare de fire første episodene som blir tilgjengelig på Amazons strømmetjeneste den dagen, mens de fire siste kommer "tidlig i 2024".

Når det gjelder selve teaseren, er det definitivt en teaser, ettersom den for det meste fremhever det stjernespekkede rollegalleriet som kommer tilbake og blir med i den utrolige serien denne sesongen, samtidig som den gir oss glimt av de brutale kampene som venter.

Men vi trenger ikke å vente lenge på mer fra Robert Kirkman, Cory Walker og Ryan Ottleys fantastiske univers, for en spesialepisode av Invincible er nå tilgjengelig på Prime Video. Den forteller opprinnelseshistorien til Gillian Jacobs' Atom Eve, og traileren for det får det til å virke som om episoden gir oss mer av det vi vil ha. Vi blir til og med fortalt at den inneholder en av Lance Reddicks siste roller, så de har jobbet med denne en stund.

