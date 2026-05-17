Invincible-skaperen avslører at serien kommer til å lage flere originale episoder og "sideoppdrag" i fremtidige sesonger

Invincible vil skape flere originale plottlinjer for TV-serien. Skaperen av tegneserien, Robert Kirkman, har bekreftet dette, og sier at det å skape originalt innhold til serien er noe som er "morsomt og spennende å gjøre".

"Eventuell mangel på nye historier i TV-serien skyldes ikke at forfatterne er tomme for ideer. Forfatterne på serien har tonnevis av ideer, så ja, du kan forvente flere sideoppdrag og ting som vil jobbe seg inn i seriens overordnede fortelling etter hvert som vi går videre", bekreftet Kirkman i et intervju med The Direct.

Co-showrunner Simon Racioppa sa at for at originale plottlinjer skal fungere, kan de ikke føles som om de er fyllstoff. "Det må bare føles organisk for serien, ikke sant? Det viktigste for oss er at det ikke skal være noen episoder du kan hoppe over," sa han. "Hver episode, vi får bare åtte av dem i året, åtte av dem i sesongen. Hver episode må bringe Marks historie videre, den må være viktig. Du bør ikke kunne fjerne noe. Så det er noe av innholdet. Vi kan ha en god idé til en episode, men hvis den ikke passer inn i historien, hvis den ikke belyser et aspekt ved Marks karakter, hjelper ham til å modnes, tar ham til et sted han ikke har vært før, som fortsatt spiller inn i hele sesongen, så kan det være en god idé, men det er en god idé til noe annet."

For øyeblikket er sesong 4-episoden der Mark reiser til helvete med Damien Darkblood seriens lavest rangerte episode på IMDb. Det er alltid en sjanse for at nytt originalt innhold kan gjøre et bedre inntrykk, men det er helt klart et sjansespill med den allerede eksisterende fanbasen.