Invincible VS feirer at det har rundet én million spillere

På litt under to uker har Invincible VS, det nye kampspillet basert på Invincible-tegneseriene og Amazon Prime-animasjonsserien, nådd én million spillere. Dette er en viktig milepæl for Skybound Entertainments første interne utviklingsstudio Quarter Up, og viser at folk rett og slett elsker Invincible i disse dager.

Det er verdt å merke seg at prestasjonen som feires er en million spillere i stedet for en million solgte eksemplarer, da Skybound i en pressemelding bemerker at dataene inkluderer spillere fra den åpne betaen som ble lansert 9. april. Vi er imidlertid sikre på at det ikke vil ta lang tid før spillet også får dette salgstallet.

Nå forplikter utviklerne seg til spillets fremtid. Med en million spillere er det mange som ser frem til spillets kommende DLC-er og innholdsoppdateringer. Balanseoppdateringer er også på trappene, ettersom Invincible VS ønsker å holde like vilkår for alle sine fightere, uansett hvor sterke de er i tegneseriene og serien.