Invincible VS kommer med en historiemodus fra teamet bak den animerte serien

Rett etter seriens svært hyllede fjerde sesong kommer Invincible VS til å gi oss en ny historie i Invincible-universet, og selv om det ikke akkurat lar oss spille gjennom episodene i serien slik vi kanskje hadde ønsket, får vi noe helt nytt fra teamet bak serien.

Invincible har lekt seg med flere universer før, så vi forventer at vi kommer til å spille gjennom ett av dem. I traileren nedenfor ser vi stort sett alle hovedrolleinnehaverne komme sammen for å slå ned på noen Viltrumites, som som vanlig ønsker å ødelegge alles gode tid.

Vi har sett historiemoduser i mange kampspill tidligere. Mortal Kombat er kjent for sine actionfilmaktige kapittelhistorier, og det ser ut til at Invincible VS kan følge i samme spor. Spillere som ikke vil bruke endeløse timer på å kjempe i flerspillermodus, vil være takknemlige for nok en enspillermodus, og la oss bare håpe at historien er god.

Invincible VS Xbox Series X/S, PS5 og PC slippes på Xbox Series X/S, PS5 og PC den 30. april.