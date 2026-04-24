Invincible VS kommer med en historiemodus fra teamet bak den animerte serien
Vi må kjempe oss ut av en episode der Mark blir presset til det ytterste.
Rett etter seriens svært hyllede fjerde sesong kommer Invincible VS til å gi oss en ny historie i Invincible-universet, og selv om det ikke akkurat lar oss spille gjennom episodene i serien slik vi kanskje hadde ønsket, får vi noe helt nytt fra teamet bak serien.
Invincible har lekt seg med flere universer før, så vi forventer at vi kommer til å spille gjennom ett av dem. I traileren nedenfor ser vi stort sett alle hovedrolleinnehaverne komme sammen for å slå ned på noen Viltrumites, som som vanlig ønsker å ødelegge alles gode tid.
Vi har sett historiemoduser i mange kampspill tidligere. Mortal Kombat er kjent for sine actionfilmaktige kapittelhistorier, og det ser ut til at Invincible VS kan følge i samme spor. Spillere som ikke vil bruke endeløse timer på å kjempe i flerspillermodus, vil være takknemlige for nok en enspillermodus, og la oss bare håpe at historien er god.
Invincible VS Xbox Series X/S, PS5 og PC slippes på Xbox Series X/S, PS5 og PC den 30. april.