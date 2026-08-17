Invincible VS Utvikleren sier opp 75 % av de ansatte etter svake salgstall

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Omtrent 75 % av utviklerne hos Quarter Up har blitt sagt opp, mindre enn fire måneder etter utgivelsen av tag-kampspillet « Invincible VS. Til tross for solide anmeldelser og tilknytningen til en elsket IP, ser det ut til at interessen rett og slett ikke var stor nok til å beholde hovedstammen av utviklere hos Quarter Up.

I samtaler med This Week in Video Games, samt gjennom innlegg på LinkedIn, har tidligere ansatte hos Quarter Up i løpet av juli og august fortalt om oppsigelsene sine. Det ser for det meste ut til at dårlig samlet salg er den avgjørende faktoren bak oppsigelsene. Det antas at totalt 35 utviklere har blitt sagt opp i et team på 50 personer. «Jeg tror de eneste som er igjen der, er et minimumsmannskap som skal støtte spillet gjennom den første bølgen av DLC,» sa en ansatt.

Etter den første omgangen med DLC er spillets fremtid fortsatt uklar. Med så få utviklere tilgjengelig for å støtte det, og et publikum som tilsynelatende ikke er der, får vi se hva som skjer med Quarter Up. «Min gjetning er at de vil gå tilbake til tegnebrettet [...] Quarter Up ble spesifikt opprettet som et studio for kampspill. Jeg tror det definitivt finnes et ønske om å lage videospill med Skybounds IP-er [...] så jeg ville ikke bli overrasket om Skybound prøver seg i spillbransjen igjen,» sa kilden som snakket med TWIV.

Invincible VS er tilgjengelig nå.