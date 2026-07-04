Invincible VS Utviklerne er «alltid klare for et samarbeid»

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Invincible VS Kanskje har de bare karakterer fra tegneseriene og TV-serien akkurat nå, men det kan endre seg senere. Invincible har som franchise hatt crossover med andre store IP-er tidligere. Vi så Mark slå seg sammen med Peter Parker i tegneseriene, og Omni-Man dukket opp som gjestekarakter i Mortal Kombat.

Utviklerne hos Quarter Up vil gjerne at dette også skal gjenspeiles i deres tag-fighter-spill. I et intervju med MMORPG.com bekreftet spillregissør Dave Hall og ledende kampdesigner Bau Bautista at de er åpne for at crossover-karakterer kan dukke opp i fremtidige DLC-pakker.

«Vi er alltid åpne for et crossover. Jeg synes det er veldig spennende å tenke på, og la oss håpe at vi kan få til noe i fremtiden, men det er ingenting vi kan snakke om akkurat nå. Vi er absolutt ikke imot det, og vi ville elsket å få sjansen til å samarbeide med legendariske figurer som Spider-Man,» sa Hall. Da han ble spurt om muligheten for at Mortal Kombat-figurer kunne krysse over til Invincible-universet, la han til: «Vi ville elsket å ha Sub-Zero og Scorpion! Få dem hit, det ville vært flott.»

«Hvis vi får den muligheten, vil vi definitivt gripe den, for disse karakterene er utrolig ikoniske, og det ville vært fantastisk å kunne bringe dem inn i Invincible for å se hvordan de passer inn i vårt univers,» sa Bautista.

Kryssfigurer kan kanskje hjelpe « Invincible VS » med å imøtegå påstandene om at mange figurer føles som flygende murstein. To nye helter har blitt med i spillet i sesong 1, og Quarter Up kommer til å fortsette å levere flere for hver sesong. Vi vil sannsynligvis ikke få et kryss umiddelbart, men det kan være et på gang litt lenger frem i tid.