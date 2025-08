Invincible VS viser frem brutalt Omni-Man-spill på EVO

HQ

Skybound Games benyttet anledningen under EVO til å vise frem en splitter ny spilltrailer for sitt kommende brutale kampspill Invincible VS. I sentrum for oppmerksomheten sto ingen ringere enn Omni-Man, også kjent som Nolan Grayson, klar til å dele ut en skikkelig avstraffelse. Hans moveset er et nådeløst arsenal av slag og spark - raske, knusende og perfekt kalkulerte.

Selvfølgelig er det J.K. Simmons som står for stemmen, akkurat som i TV-serien. Invincible VS forventes å lanseres på PlayStation 5, Xbox Series X/S og PC i løpet av neste år, og vil beholde sin blodige signaturestetikk - som seg hør og bør. Det er for voksne, rått og helt fantastisk. Sjekk ut traileren nedenfor.

Er Invincible VS noe du ser frem til?