InXile har ytterligere ett RPG-spill under utvikling

Du ser på Annonser

InXile Entertainment satte i gang et storprosjekt etter Wasteland 3, som utvikles i Unreal Engine 5. Mens vi fortsatt ikke har sett noe fra denne tittelen, så vet vi at studioet har vokst seg ganske stort den siste tiden - og at de nå er i gang med ytterligere ett rollespill.

Dette er blitt bekreftet av studiosjefen Brian Fargo på Twitter, etter at en bruker berømmet inXiles spill og sa han ønsker mer fra dem:

"We are working on wonderful new RPG's, it's too bad they take so long to make."

Ettersom inXile til nå kun har hatt ett spill bekreftet under utvikling, utdypet Fargo:

"I should probably clarify that our second RPG is in the infancy of pre production."

Når vi får se noe til disse spillene vites ikke, men vi er spent på hva de har på gang.

Takk, Wccftech