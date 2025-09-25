IO Interactive avslører at Gemma Chan vil gi liv til Q i 007 First Light

HQ

I årenes løp har karakteren Q blitt spilt av en rekke kjente skuespillere i James Bond filmer, inkludert nylig John Cleese, som gikk foran Ben Whishaw i Daniel Craig æraen med 007-epos. Selv om rollebesetningen til Q uten tvil er like viktig som Bond (og M og Moneypenny for den saks skyld), har rollen aldri blitt spilt av en kvinne... før nå.

I IO Interactives spill 007 First Light vil Q bli spilt av Gemma Chan. Den engelske skuespilleren, kjent fra Eternals som Sersi, samt The Creator, The Boy and the Heron, Don't Worry Darling, Crazy Rich Asians, og til og med Diablo IV som Erys, overtar nå rollen som gadget- og teknologikjendisen som opererer i MI6.

Den fullstendige informasjonen om Chans Q legger til: "Gemma Chan vil låne ut både stemmen og utseendet sitt til et videospill. Hun inntar rollen som Selina Tan, MI6s sjef for taktisk simulering, en ny rollefigur som er laget spesielt for 007 First Light. Selina leder et banebrytende program som er utviklet for å teste og forbedre ferdighetene til MI6s mest lovende rekrutter. Med sin bakgrunn innen psykologi, strategi og oppslukende teknologi er hun like formidabel som hun er innovativ."

Når du kan forvente å se Chans Q i aksjon, lanseres 007 First Light den 27. mars 2026 på PC, PS5 og Xbox Series X/S.