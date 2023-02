IO Interactive bekrefter fantasy RPG

Det er nesten to år siden vi begynte å høre rykter om at IO Interactive lager et fantasy-rollespill, men studioet som er mest kjent for Hitman-serien har aldri gitt en reell bekreftelse på dette. Det nærmeste vi har kommet var da Michael Vogt ga en ekstremt vag kommentar om det forrige måned... før nå.

IO Interactive bekrefter at de lager et online fantasy-rollespill. Dessverre er det også det eneste bemerkelsesverdige vi blir fortalt om det, ettersom prosjektet fortsatt er i en så tidlig fase at studioene leter etter en "senior game designer", "lead environment artist"-er, "senior combat designer" og andre toppstillinger.

Likevel er det veldig kult å offisielt vite at IO virkelig strekker vingene ved å gå inn i en helt ny sjanger, spesielt når vi også får den første konsepttegningen nedenfor.