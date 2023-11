IO Interactive ønsker å lage mer enn ett Bond-spill

HQ

Den danske Hitman-utvikleren IO Interactive jobber med et nytt James Bond-spill, og det vil ikke være basert på noen av Ian Flemings bøker, men vil være en helt ny historie om den legendariske agentens bakgrunn. Det ser nå også ut til at de har planer om å lage mer enn ett spill, og at det blir en slags oppfølger. I et intervju med Edge Magazine antyder IO Interactive -sjef Hakan Abrak at de håper å gjøre nettopp det.

Hakan Abrak:

"Jeg vil gjerne at spillerne skal kunne se tilbake på flere Bond-spill fra IO og si: 'Jøss, det var litt av en reise!".

Vi vet selvsagt ikke så mye om spillet som går under arbeidsnavnet Project 007 ennå, og ifølge IO Interactive får vi ikke spille det før tidligst i april 2025.

Hva synes du om Project 007?