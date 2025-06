007 First Light avduker sin James Bond og viser litt gameplay

HQ

Vi forventet å se 007 First Light i sin helhet senere denne uken under IO Interactives dedikerte showcase, men spillet har tjuvstartet en smule og dukket nå opp som en av avslutningene i dagens State of Play -sending.

Som vi ble fortalt tidligere denne uken, 007 First Steps er et prequel-spill som utforsker hvordan en helt original og mye yngre James Bond beviste seg i felten og gjorde seg fortjent til en invitasjon til det svært selektive 00-programmet. Nå har vi litt mer å legge til denne plottlinjen, inkludert at spillet vil "gå inn i skoene til en ung Bond, en lovende, men opprørsk flybesetningsmann fra Royal Navy som rekrutteres til MI6. Hans skarpe instinkter og heltemot i kamp driver ham inn i byråets strenge treningsprogram for den en gang så ærverdige, og nylig gjenoppståtte, eliteseksjonen 00."

Utover dette kan vi forvente å bli tatt med inn i den "eksotiske og farlige spionverdenen som er skildret i filmene", der spillerne blir tatt med på eventyr og oppdrag over hele verden, for å komme "ansikt til ansikt med allierte og fiender (eller i noen tilfeller begge deler), mens de velger hvordan de overvinner hindringer og utfordringer, enten det er med rå styrke, utspekulert list eller sjarmerende humor."

Spillet er et action-eventyrspill i tredjepersonsperspektiv (ikke på langt nær i samme stil som Hitman -serien), og det sies at det "blander IO Interactives karakteristiske stealth- og actionspillmekanikk med Bonds og MI6s verden", slik at spillerne kan bruke ulike Bond-dingser, møte kjente figurer som M, Q og Moneypenny, og ellers nyte en ekte og autentisk Bond-fortelling.

Mens IO uten tvil vil ha mye mer gameplay å dele fra 007 First Light klokken 3 natt til lørdag under fremvisningen, kan vi foreløpig trøste oss med det faktum at spillet lanseres neste år på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2. Sjekk ut den første skikkelige traileren nedenfor, samt en rekke nye bilder.