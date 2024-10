IO Interactive samarbeider med Build A Rocket Boy studio for å publisere MindsEye

IO Interactive kunngjorde i dag at de har inngått en avtale med Leslie Benzies, kreativ direktør og leder for studioet Build A Rocket Boy, om å utgi MindsEye, deres nye filmatiske AAA-actioneventyrtittel. Spillet blir den første store tittelen fra studioet hans, etter at han forlot Rockstar North. Leslie Benzies er kjent for å ha skapt Grand Theft Auto, og har produsert og overvåket alle utgavene av serien fra GTA III til GTA V, inkludert spin-offs.

Forventningene er derfor svært høye til MindsEye, som ut fra de få bildene vi har sett så langt, ser ut til å ha mye av Benzies' GTA-DNA.

"Build A Rocket Boy Studios har fra dag én vært fokusert på å skape neste generasjons overbevisende spill- og underholdningsopplevelser av høy kvalitet. Vi gleder oss til å dele vårt første AAA-premiumspill og vårt stadig utviklende univers, MindsEye, med verden. Det finnes ingen bedre partner enn IO Interactive til å utgi vår første tittel, med deres sterke forståelse av community-kultur, premium action- og eventyrspill og et førsteklasses utgivelsesteam, ser vi virkelig frem til å samarbeide med dem på vår nye suksessreise", sier Leslie Benzies, Game Director.

"Vi er beæret over å være den globale publiseringspartneren som samarbeider med Build A Rocket Boys eksepsjonelt talentfulle team, og over å kunne tilby fellesskapet vårt en spennende ny IP. IO Interactive og Build A Rocket Boy har samme mål om å skape et bånd og et langsiktig forhold til våre lokalsamfunn, noe som passer perfekt med vår forpliktelse til å levere engasjerende opplevelser av høy kvalitet til spillere over hele verden. Dette er vårt første partnerskap med en utgiver og markerer en viktig milepæl for IO Interactive, og vi kunne ikke vært mer stolte av dette samarbeidet." Hakan Abrak, administrerende direktør i IO Interactive.