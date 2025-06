IO Interactives James Bond vil ikke være den martini-drikkende gentlemannen vi kjenner til å begynne med

HQ

Det viser seg at 007 First Light ikke bare vil være en opprinnelseshistorie som skildrer hvordan James Bond ble en 00-agent, den vil også utforske hvordan han ble den stilige gentlemannen med smak for de finere tingene i livet. Dette har blitt bekreftet av IO Interactive i et intervju med GamesRadar+, der franchisedirektør Jonathan Lacaille snakket litt om den Bond vi vil møte i spillet.

"Den Bond vi har i dag er ikke Bond i smoking, den stilige Bond med martini og så videre. Han er ung, han er ikke dressen ennå. Men Q er mer den stilige gentlemannen med mye smak, og han vil lære Bond hva han bør ha på seg, manerer, du vet, hvorfor han må ha på seg en fin klokke og slike ting."

Det ser imidlertid ut til at denne reisen til å bli den Bond vi kjenner best, vil gå raskere enn forventet, ettersom den nylige listen over bekreftede samarbeidspartnere viser at Aston Martin vil være med i stor grad. Når det gjelder martinier (selvfølgelig ikke rørt), Omega klokker og til og med en Walther PPK-pistol, får vi bare se.