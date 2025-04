IO Interactives Project 007 kommer til Nintendo Switch 2

HQ

Nintendos Switch 2 lanseringsprogram vil ikke bare være fylt med spennende førstepartsdebuter som Mario Kart World, men det vil også inneholde massevis av AAA-spill fra tredjeparter. Et slikt eksempel kommer fra danske IO Interactive, som vil lansere Hitman: World of Assassination på plattformen ved lansering.

Men dette var ikke alt IO hadde i vente for fansen, utvikleren avslørte også at Project 007 vil komme til Switch 2 når det til slutt kommer. Jepp, James Bond kommer hjem til en Nintendo-plattform, mange år etter at Goldeneye tok så mange med storm på Nintendo 64.