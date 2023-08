IOIs 007 "ser veldig kult ut", Project Fantasy "ikke bekreftet" som Xbox-eksklusivt

Rett etter åpningen av sitt fjerde studio i Istanbul, og rett før de følger opp med et femte kontor i Brighton, fikk vi sjansen til å snakke med et par av IO Interactives medlemmer på Gamelab Barcelona 2023, ett år etter at det danske selskapet åpnet sin tredje avdeling i Catalonia.

I mange år har det å snakke med IOI vært ensbetydende med å snakke om Hitman, men denne gangen kom de to andre, fortsatt hemmeligholdte prosjektene deres nærmere for hver dag som gikk. Og nettopp Project Fantasy, som hadde blitt koblet til Xbox allerede i 2021, opplevde tidligere i sommer hvordan Activision-oppkjøpet nærmest bekreftet, eller lekket, at de i fremtiden ville publisere under Xbox Games Studio-logoen.

HQ

"Ikke så mye, faktisk, for dette er ikke vårt domene", sier programmerer Álvaro Fernández på spørsmål om hva de kan fortelle oss om at spillet er plattformspesifikt eller eksklusivt. "Dette er heller ikke [noe som] er klart for oss, så jeg tror ikke det har kommet ut noe om noen detaljer rundt dette, så vi kan ikke kommentere det."

"Ja, [det er et] online flerspillerrollespill", bekrefter Cris Vega, teknisk sjefsprodusent, "og det blir sannsynligvis som alle andre IOI-spill, sannsynligvis på konsoll og PC, men ingenting er bekreftet, det er fortsatt noen år til det kommer ut, så ja".

"007 er under utvikling, det ser veldig kult ut", legger Vega til når det gjelder spillet om den hemmelige agenten, som virker langt mer utviklet på dette tidspunktet. "Det kommer til å fortelle historien om den første Bond og hvordan han blir den hemmelige agenten han er, men det er det vi kan kommentere."

Ingen av utviklerne vil imidlertid si noe spesifikt om når de enkelte spillene skal lanseres, noe som er helt naturlig ettersom det ikke er deres rolle i selskapet. Om hva de faktisk gjør, snakker de imidlertid mye i detalj i videoen, inkludert omfattende forklaringer på hvordan Glacier-motoren fungerer, hva som gjør den spesiell, og hvordan de for eksempel håndterer AI.

Hva forventer du av IOI's flerspiller-RPG og av deres versjon av Bond, James Bond? Legg igjen en kommentar nedenfor.